Celta Vigo-Lille Europa League 22-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Fiducia ai galiziani

Analisi della sfida tra Celta Vigo e Lille, valida per l’Europa League del 22 gennaio 2026 alle ore 21:00. Si approfondiscono formazioni ufficiali, quote e pronostici, con particolare attenzione alla buona forma dei galiziani, reduci da tre vittorie consecutive. Un confronto che promette equilibrio e interesse, con i padroni di casa favoriti per la fiducia derivante dal momento positivo.

Il Celta Vigo è in grande forma: tre vittorie consecutive in campionato, con ben otto reti fatte e una sola subita certificano un periodo di grande floridità per i galiziani. Giovedì sono chiamati a confermarsi anche in Europa: a Balaidos arriva il Lille, anch’essa con 9 punti in classifica e in piena zona play-off. La. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

