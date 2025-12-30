Disturbo cognitivo lieve | il cervello rilancia Uno studio dimostra la resilienza cerebrale

Il disturbo cognitivo lieve rappresenta una fase intermedia tra l’invecchiamento cerebrale normale e la demenza. Tuttavia, non tutti i pazienti con questa condizione sviluppano effettivamente la malattia. Alcuni mostrano una notevole resilienza, riuscendo a mantenere le funzioni cognitive nonostante la presenza di fattori di rischio e alterazioni biologiche. Uno studio recente evidenzia questa capacità del cervello di rispondere e adattarsi, offrendo nuove prospettive sulla gestione e la prognosi di questa condizione.

Non tutti i pazienti con disturbo cognitivo lieve, una condizione intermedia tra il normale invecchiamento cerebrale e la demenza, sviluppano realmente una demenza: alcuni, pur presentando numerosi fattori di rischio biologico e alterazioni di specifici biomarcatori, mostrano una sorprendente capacità di resistenza alla progressione della malattia. Il dato emerso non rappresenta una novità assoluta ed è in linea con quanto confermato da un gruppo di ricercatori italiani che ha tuttavia sviluppato un approccio particolarmente innovativo. I risultati sono descritti in un articolo pubblicato su Alzheimer's & Dementia.

Demenza, ecco cosa difende il cervello dal disturbo cognitivo lieve - Non tutti i pazienti con disturbo cognitivo lieve (Mild cognitive impairment, una condizione intermedia tra il normale invecchiamento cerebrale e la demenza) ... msn.com

Disturbo cognitivo lieve, individuati possibili fattori di resilienza cerebrale - Non tutti i pazienti con disturbo cognitivo lieve (Mild Cognitive Impairment, una condizione intermedia tra il normale invecchiamento cerebrale e la demenza) sviluppano una demenza: alcuni, pur presen ... ansa.it

