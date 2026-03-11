Nel mercato immobiliare del Lodigiano si registra un aumento della domanda di abitazioni a Lodi città nel quarto trimestre del 2025, secondo le stime di Fimaa Milano e il Centro Studi Confcommercio. I canoni di affitto, invece, si mantengono stabili. La voglia di comprare sembra crescere, mentre i prezzi degli affitti non mostrano variazioni significative.

Eppur si muove. Segnali di vivacità dal mercato immobiliare del Lodigiano. Secondo la stima di Fimaa Milano, Lodi, Monza e Brianza, relativa al quarto trimestre 2025 – elaborata dal Centro Studi Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – a Lodi città la domanda di abitazioni risulta in aumento. In provincia la crescita segnalata dai professionisti del settore è del 60 per cento. Il report sull’andamento del mercato immobiliare evidenzia anche un lieve incremento delle quotazioni. Nel secondo semestre del 2025, rispetto alla prima parte dell’anno, a Lodi città i prezzi risultano in crescita dell’1% per gli appartamenti nuovi e per quelli più datati, mentre registrano una leggera flessione (-0,2%) le abitazioni di costruzione più recente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - C’è voglia d’acquisto. Stabili invece i canoni

Articoli correlati

Calcio, si presenta il nuovo acquisto Luigi Palomba: "Ho tanta voglia di rivalsa"Dopo l'annuncio ufficiale nella giornata di martedì, l'indomani è proprio il neo acquistato biancorosso Luigi Palomba a presentarsi alla stampa.

Fiorentina, ufficiale l'acquisto di Harrison: il comunicato e la formula d'acquistoDopo la vittoria di ieri contro il Bologna, dedicata a Rocco Commisso, la Fiorentina torna a lavorare per rinforzare la rosa.

Approfondimenti e contenuti su C'è voglia d'acquisto Stabili invece i...

Discussioni sull' argomento C’è voglia d’acquisto. Stabili invece i canoni; Il Decreto bollette destabilizza il mercato: l’appello delle aziende al Governo; Lavoro, solo un'impresa su 5 è gestita da donne: i consigli per avviarne una; Cosa significa sentirsi svuotati dopo una conversazione: i 5 segnali per riconoscere chi prosciuga l'energia emotiva.

Crif, default stabili nel primo semestre, crediti a imprese +13%Nel primo semestre i tassi di default rimangono stabili per tutte le tipologie di imprese, mentre gli importi erogati crescono del 13% rispetto all'anno precedente, spinti dal calo dei tassi ... ansa.it

Dopo settimane di prezzi relativamente stabili, da qualche giorno fare il pieno è tornato a pesare sulle tasche degli italiani. Benzina e diesel hanno registrato un rialzo improvviso, riaprendo un dibattito che nel nostro Paese torna ciclicamente: quanto incidon facebook

Putin offre gas e petrolio ai nemici europei: “Ma con accordi stabili e lunghi” x.com