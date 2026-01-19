Fiorentina ufficiale l' acquisto di Harrison | il comunicato e la formula d' acquisto

La Fiorentina ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Harrison, confermato tramite comunicato ufficiale e dettagli sulla formula di acquisto. Dopo la vittoria contro il Bologna, la società prosegue le operazioni di mercato per rafforzare la squadra, in un contesto di continuità e pianificazione. Questa operazione si inserisce nel percorso di crescita del club, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni in campionato.

Dopo la vittoria di ieri contro il Bologna, dedicata a Rocco Commisso, la Fiorentina torna a lavorare per rinforzare la rosa. È ufficiale infatti l'arrivo di Jack Harrison, terzo acquisto di questo calciomercato viola dopo gli arrivi di Solomon e Brescianini. "ACF Fiorentina comunica di aver.

L'Atalanta ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Giacomo Raspadori, che torna in Serie A dopo sei mesi all'Atletico Madrid. Il club ha comunicato dettagli sul suo arrivo e il numero di maglia che indosserà nella nuova stagione. Questa operazione segna un importante rinforzo per l'attacco della squadra bergamasca, che continua a rafforzare la propria rosa con giocatori di esperienza e talento.

FIORENTINA CALCIOMERCATO | SOTTIL FUORI ROSA, ZORTEA IL CANDIDATO PER LA FASCIA

La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Bologna facebook

Ora è ufficiale: #Bologna- #Fiorentina si giocherà regolarmente domani al Dall’Ara alle 15:00. Ci sarà inoltre 1 minuto di silenzio. : #BolognaFC #Commisso #SerieA x.com

