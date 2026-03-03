Cavallo morto alla Reggia al via il processo in appello alla vetturina
È stato aperto il procedimento in appello contro la vetturina coinvolta nell’incidente che ha causato la morte di un cavallo nel parco della Reggia di Caserta il 20 agosto 2020. La vicenda riguarda l’accusa di aver provocato il decesso dell’animale durante l’attività all’interno dell’area storica. Il processo è ora in corso e si svolge davanti ai giudici competenti.
Al via il processo in appello a carico della vetturina accusata di aver provocato la morte di un cavallo all’interno del parco della Reggia di Caserta, avvenuta il 20 agosto 2020.Domani, dinanzi alla Corte Partenopea, prenderà il via il processo di secondo grado. Secondo l’accusa la donna. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Al via il processo d’appello alla Le Pen. “Mai creato un sistema per truffare la Ue”, dice. Intanto il giudice francese lancia l’allarme sul tentativo di ingerenza di Trump nel processoNel primo giorno di interrogatorio nel processo di appello dopo la condanna per appropriazione indebita di fondi dell’Ue, ieri, Marine Le Pen ha...
Stefano D’Orazio, al via il processo d’appello: la vedova del batterista dei Pooh chiede 100mila euro alla «figlia segreta» per danni esistenzialiÈ iniziato il processo di secondo grado per l’eredità di Stefano D’Orazio, lo storico batterista dei Pooh morto nel 2020 dopo aver contratto il Covid.