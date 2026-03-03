Cavallo morto alla Reggia al via il processo in appello alla vetturina

È stato aperto il procedimento in appello contro la vetturina coinvolta nell’incidente che ha causato la morte di un cavallo nel parco della Reggia di Caserta il 20 agosto 2020. La vicenda riguarda l’accusa di aver provocato il decesso dell’animale durante l’attività all’interno dell’area storica. Il processo è ora in corso e si svolge davanti ai giudici competenti.