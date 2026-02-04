via libera agli interventi edilizi si costruiscono venti nuovi alloggi

Il Comune di Cesena ha dato il via libera a due nuovi interventi edilizi. Verranno costruiti venti alloggi nelle zone già urbanizzate, rispettando il piano urbanistico generale. L’obiettivo è ridurre il consumo di suolo e migliorare la qualità della città. I lavori partiranno presto, senza modificare il tessuto urbano esistente.

Due nuovi interventi edilizi prendono forma a Cesena. Il Comune di Cesena premette che seguiranno la direzione di ridurre il consumo di suolo intervenendo all'interno del territorio già urbanizzato e migliorare la qualità urbana, secondo quanto previsto dal Piano urbanistico generale, strumento di pianificazione del territorio comunale, che definisce le strategie di sviluppo, tutela e trasformazione urbana a medio-lungo termine. Si tratta dei progetti di nuova costruzione residenziale in via Cesenatico e via San Miniato, approvati ieri dalla Giunta comunale. "L'approvazione dei due progetti – commenta l'assessora alla Programmazione urbanistica Cristina Mazzoni – conferma interventi che vanno oltre la semplice edificazione per coniugare le esigenze abitative con la valorizzazione degli spazi pubblici e il miglioramento della qualità ambientale.

