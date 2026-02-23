cosa sapere prima di sottoporsi a trattamenti laser e i possibili rischi

Le tecniche laser per trattare inestetismi e problemi cutanei sono diventate molto diffuse grazie alla loro efficacia. Tuttavia, l’uso di queste tecnologie può comportare rischi se non vengono eseguite correttamente o senza le dovute precauzioni. Molti pazienti ignorano le possibili complicanze e la necessità di affidarsi a professionisti qualificati. Prima di sottoporsi a un trattamento laser, è importante conoscere bene i benefici e i pericoli associati.

L'utilizzo dei laser si basa sulla fototermolisi selettiva: il raggio colpisce un bersaglio specifico (melanina, emoglobina o acqua) senza danneggiare i tessuti circostanti. Le principali applicazioni includono: epilazione permanente, per distruggere il follicolo pilifero, ringiovanimento cutaneo (come il CO2 frazionato) per stimolare la produzione di nuovo collagene, riducendo rughe e lassità, lesioni vascolari e pigmentate (capillari, rosacea, macchie solari e melasma), rimozione di tatuaggi, con tecnologie Q-Switched o a picosecondi per frammentare il pigmento, e trattamento di cicatrici e acne, levigando la pelle e riducendo l'infiammazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

