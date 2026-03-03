A Maranello è stato inaugurato un nuovo centro diagnostico dotato di tecnologie avanzate. La struttura è aperta anche alla comunità locale, offrendo servizi specializzati e accessibili. L'apertura del centro mira a migliorare l'assistenza sanitaria nella zona, coinvolgendo attivamente i cittadini e i professionisti del settore. L'iniziativa si inserisce nel percorso di innovazione della città in ambito sanitario.

“Il nuovo Centro diagnostico di Maranello è un esempio concreto di co-prosperity: un progetto che nasce per le persone e grazie alle persone. Abbiamo realizzato, in appena 54 giorni, una struttura che è il frutto di una stretta collaborazione tra aziende e tra pubblico e privato. L’eccellenza tecnologica trova il suo vero valore quando si unisce all’eccellenza umana: è questo il principio che ci ha guidato”. Benedetto Vigna, ceo di Ferrari, ha presentato con queste parole la struttura che sorge a due passi dal Museo del Cavallino rampante: un vecchio magazzino trasformato a tempo di record in una moderna struttura medica. Il Centro, gestito da Med-Ex, storico partner medico di Ferrari, si avvale della strumentazione Philips, leader mondiale nell’innovazione medicale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ferrari, a Maranello un Centro diagnostico hi-tech aperto anche al territorio

L’azzardo Ferrari sul nuovo motore F1 per rispondere al trucco della Mercedes: scelta estrema a MaranelloFerrari prepara un motore 2026 estremo per rispondere al trucco Mercedes sulle power unit: integrazione totale, testata in acciaio e scelte radicali...

WEC, Ferrari in festa a Maranello con le 499PFerrari ha celebrto a Maranello i risultati ottenuti nell’ultima edizione del FIA World Endurance Championship.

Home of FERRARI | Maranello | Day 6 of Italy Trip

Contenuti e approfondimenti su Ferrari a Maranello un Centro...

Temi più discussi: Ferrari Amalfi: L’evoluzione della Gran Turismo secondo Ferrari; È ufficiale: Ferrari dice addio a un ingegnere aerodinamico di lungo corso; Ferrari, addio al V12? Niente sarà più come prima; Ferrari 812 Competizione A: un investimento dal valore quadruplicato in soli 3 anni.

Ferrari inaugura un centro diagnostico per il personale e la comunitàMARANELLO (MODENA) - Ferrari ha inaugurato a Maranello un Centro Diagnostico, realizzato per erogare servizi di prevenzione e diagnosi avanzata sia alle proprie persone che alla comunità locale. Il Ce ... laprovinciacr.it

Nasce a Maranello centro medico Ferrari con tecnologie Philips all'avanguardiaNasce a Maranello un Centro Diagnostico con tecnologie all'avanguardia, realizzato in meno di due mesi, per erogare servizi di prevenzione e diagnosi avanzata per i dipendenti della Ferrari e per tutt ... ansa.it

Suonerà così la nuova Ferrari elettrica #ferrari #f355 #marchettino - facebook.com facebook

Francesco Bianchi Ferrari fine XV secolo inizio XVI e Scaccera Antonio Giovanni detto Frate attivo 1506 1524 Annunciazione x.com