Rigenerazione urbana nella zona Cappuccini di Poppi da 350 mila euro
Un intervento di rigenerazione urbana nella zona Cappuccini di Poppi, con un investimento di 350 mila euro, ha portato alla demolizione di un edificio che causava degrado e problemi ambientali, contribuendo al miglioramento complessivo del quartiere.
Arezzo, 17 dicembre 2025 – : abbattuto il “mostro” che causava degrado urbanistico e ambientale. In via Marconi, zona Cappuccini a Poppi, è stata felicemente conclusa una storica operazione di rigenerazione urbana grazie a un investimento di 350 mila euro voluto dall’amministrazione guidata da Federico Lorenzoni. L’area, per più di un ventennio, è rimasta occupata da enormi scheletri in cemento armato che erano nati per un progetto residenziale poi fallito, che ha avuto un impatto enorme sulla vita della popolazione in questa zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Sicurezza urbana nella zona della stazione, lavori di riqualificazione per oltre 200 mila euro
Leggi anche: Oltre 580mila euro per il centro storico: così parte la rigenerazione urbana
La scuola del rione Cappuccini di Lucera
Rigenerazione urbana nella zona Cappuccini di Poppi da 350 mila euro - Arezzo, 17 dicembre 2025 – Rigenerazione urbana nella zona Cappuccini di Poppi da 350 mila euro: abbattuto il “mostro” che causava degrado urbanistico e ambientale. lanazione.it
Caserta, rigenerazione urbana intorno alla Reggia: Ance presenta piano da 18 milioni - Un progetto di rigenerazione urbana sostenibile da 18 milioni di euro per le aree adiacenti alla Reggia Vanvitelliana, una nuova campagna di ... pupia.tv
Progetto di rigenerazione urbana per ospitare 1500 addetti del gruppo - facebook.com facebook
“Il Premio Barcola al progetto #Trieste Campus, realizzato da Enrico Samer, è un riconoscimento prestigioso a un'idea innovativa sostenuta dalla #RegioneFVG che coniuga sport, sociale e rigenerazione urbana. Così oggi l’assessore @Pier_Roberti tinyurl. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.