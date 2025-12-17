rigenerazione urbana nella zona cappuccini di poppi da 350 mila euro

Un intervento di rigenerazione urbana nella zona Cappuccini di Poppi, con un investimento di 350 mila euro, ha portato alla demolizione di un edificio che causava degrado e problemi ambientali, contribuendo al miglioramento complessivo del quartiere.

Arezzo, 17 dicembre 2025 – : abbattuto il “mostro” che causava degrado urbanistico e ambientale. In via Marconi, zona Cappuccini a Poppi, è stata felicemente conclusa una storica operazione di rigenerazione urbana grazie a un investimento di 350 mila euro voluto dall’amministrazione guidata da Federico Lorenzoni. L’area, per più di un ventennio, è rimasta occupata da enormi scheletri in cemento armato che erano nati per un progetto residenziale poi fallito, che ha avuto un impatto enorme sulla vita della popolazione in questa zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

