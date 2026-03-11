Castrolibero | 5 voci sul potere e la giustizia

Dal 17 al 27 marzo, il centro storico di Castrolibero diventa teatro di incontri letterari organizzati dal Gruppo della Calabria. Cinque voci si alternano, portando sul palco temi legati al potere e alla giustizia. L’evento coinvolge autori e lettori, creando un’occasione di confronto e riflessione nel cuore del paese. La rassegna si svolge in diverse location del centro storico, attirando un pubblico vario.

Il centro storico di Castrolibero si trasforma in palcoscenico culturale dal 17 al 27 marzo, ospitando una serie di incontri letterari curata dal Gruppo della Calabria. Autori e giornalisti dialogheranno su politica, giustizia e società all'interno dell'ex chiesa di San Giovanni. La rassegna propone un ritmo di riflessione meditata contro la rapidità delle polemiche attuali. Cinque voci autorevoli affronteranno temi caldi come il merito, le spie vere e i falsi documenti, oltre alla narrativa sul potere e sulla fragilità dell'identità. Un ritorno alle origini del dibattito pubblico. L'evento non è una semplice lettura, ma un tentativo di recuperare profondità nel confronto civile.