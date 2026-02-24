Referendum cosa votano i romani? Le voci a un mese dal voto per la giustizia

Il referendum ha attirato l’attenzione dei romani, spinto dalla voglia di esprimersi sulla giustizia. Molti cittadini ammettono di non aver approfondito abbastanza i temi, mentre altri evitano di rivelare le proprie preferenze. Tuttavia, quasi tutti dichiarano di voler andare a votare. La partecipazione si prepara a essere significativa, con cittadini di diverso background pronti a esprimere il proprio punto di vista. Le urne si avvicinano, e le decisioni sono ancora incerte.

Si accende lo scontro in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Abbiamo chiesto ai romani se e cosa andranno a votare C'è chi ammette di non avere approfondito abbastanza da farsi un'idea chiara, chi preferisce non rivelare la preferenza, ma la maggior parte degli intervistati conferma l'intenzione di recarsi alle urne. A un mese all'appuntamento referendario di marzo abbiamo chiesto ai cittadini capitolini se approveranno o no la riforma costituzionale. Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti Aggressioni, sassaiole e colpi di pistola. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Referendum giustizia, il sondaggio Ixè a un mese dal voto: “Vantaggio di sei punti”Il sondaggio Ixè rivela che, a un mese dal voto sul referendum sulla riforma Nordio, il sì ha un vantaggio di sei punti percentuali.

Referendum Giustizia, nei sondaggi a un mese dal voto il Sì ancora in vantaggio ma il No avanzaA un mese dal voto sulla riforma della Giustizia, i sondaggi mostrano che il Sì guida ancora, ma il No cresce in popolarità.

Antonio Di Pietro vota Sì alla riforma della giustizia

Referendum sulla Giustizia 2026, guida ai quesiti e cosa cambia col Sì o col NoIl 22 e il 23 marzo gli italiani sono chiamati a confermare o respingere la riforma costituzionale proposta dal governo. Dalla separazione delle carriere dei magistrati ai due Csm e al sorteggio: ... quifinanza.it

Quanti italiani sanno che c’è un referendum il 22 e 23 marzo e quanti voteranno Sì e No: il sondaggioAl referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo manca meno di un mese e ancora diversi elettori non sanno di cosa si tratta ... fanpage.it

