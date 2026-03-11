Castelporziano | la volpe uccide il cucciolo di lupo

Nella tenuta presidenziale di Castelporziano, le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un episodio insolito: una volpe ha attaccato e probabilmente ucciso un cucciolo di lupo. L’evento si è verificato recentemente e rappresenta un fatto inedito per l’area. La scena è stata immortalata in modo chiaro e immediato, lasciando spazio a diverse interpretazioni sulla dinamica dell’accaduto.

Un evento senza precedenti è stato catturato dalle telecamere di sorveglianza nella tenuta presidenziale di Castelporziano, dove una volpe ha aggredito e probabilmente ucciso un cucciolo di lupo. La scena, registrata tra il 16 e il 17 maggio 2025, mostra come la predazione sia avvenuta mentre i genitori erano assenti per la caccia o la perlustrazione del territorio. Questa dinamica inedita nel contesto italiano emerge da uno studio scientifico condotto dall'Università di Sassari, che ha monitorato la riproduzione del branco con radiocollari e fototrappole posizionate strategicamente a ridosso della tana. L'analisi rivela che, nonostante l'abbondanza di prede naturali come cinghiali e caprioli, la volpe ha agito spinta da un comportamento opportunistico verso la prole vulnerabile.