Il 3 marzo si è tenuto il Consiglio regionale e in quella giornata è stata inviata una lettera in cui si annuncia che, dopo il lupo, anche la volpe entrerà nel mirino. La comunicazione riguarda la decisione di intervenire su entrambe le specie, con specifica attenzione alla gestione del loro impatto sul territorio. La lettera è datata martedì e si riferisce direttamente a questa nuova strategia di intervento.

La lettera è datata 3 marzo, risale a martedì, giorno nel quale si è tenuto il Consiglio regionale. Neanche il tempo che in Aula si discutesse dei tempi e dei modi del recepimento del declassamento del lupo da specie "rigorosamente protetta" dalla caccia a specie "protetta", che Carlo Bravo, consigliere regionale di Fratelli d’Italia nonché cacciatore, presentava nero su bianco all’assessore regionale competente, Alessandro Beduschi, a sua volta di Fratelli d’Italia, la richiesta di autorizzare con urgenza "i piani provinciali di controllo della volpe ". "Confidando in un sollecito intervento" dell’assessore, Bravo spiega nella missiva che "la popolazione di selvaggina stanziale in Lombardia sta subendo un forte calo, in larga parte a causa delle predazioni da parte della volpe". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Premio ‘Aldo Valleroni’, comandano gatto, volpe e lupo. Ma il diavolo ci mette lo zampinoViareggio, 6 febbraio 2026 – Al pronti via è già un duello animalesco fra il gatto, la volpe e il lupo.

Raspadori uomo mercato assoluto: Roma favorita, ma è nel mirino pure di Napoli e AtalantaGiacomo Raspadori è un calciatore dell'Atletico Madrid, ma potrebbe tornare presto in Serie A.

AIUTO: MI HA MORSO UN LUPO NELLA VILLA DELLO SNACK CLUB E LA MIA FIDANZATA SI È SPAVENTATA!

Tutto quello che riguarda Dopo il lupo nel mirino pure la volpe.

Temi più discussi: Un anno di declassamento della protezione del lupo: un bilancio di distruzione; Lupo avvistato nel centro di Orbetello: scatta il dibattito dopo il post dell’assessore; Verona, lupo resta incastrato nel pilone di un ponte: salvato dai vigili del fuoco e dai veterinari; Il lupo ha ormai raggiunto tutto il territorio cantonale.

Il ritorno del lupo - Focus.itReportage dalle terre che il lupo ha ricolonizzato, dopo essere stato quasi sterminato. Riprendendo il suo ruolo di predatore nell’ecosistema, tra cinghiali e orchidee. focus.it

«Il lupo ha ormai raggiunto tutto il territorio cantonale»L’Ufficio della caccia e della pesca fornisce una panoramica della presenza dell’animale in Ticino, dove si contano otto branchi e una sessantina di esemplari – In netto aumento anche i capi uccisi, p ... cdt.ch

Dopo la vittoria a Sanremo con Per sempre sì, Sal Da Vinci torna sotto i riflettori alla prima di Notre Dame De Paris a Milano insieme alla moglie Paola Pugliese. Per l’occasione ha scelto uno stile casual con giacca di pelle e una t-shirt Prada con logo triangol - facebook.com facebook

#Trump riceve #Messi e l' #InterMiami dopo il trionfo in MLS: le foto della stretta di mano alla Casa Bianca x.com