Truffatore in trasferta a Torino ruba 70mila euro a una coppia di anziani | 37enne arrestato a Napoli

A Torino, nel ottobre 2025, una coppia di anziani è stata vittima di una truffa che ha portato al furto di 70.000 euro. Le indagini della Polizia di Stato hanno portato all’arresto del sospettato, un uomo di 37 anni, avvenuto oggi a Napoli. Questo episodio evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e cautela nelle transazioni finanziarie, anche in situazioni apparentemente affidabili.

La truffa si è consumata nell'ottobre del 2025. Le indagini della Polizia di Stato hanno permesso di rintracciare il 37enne, arrestato oggi a Napoli.

