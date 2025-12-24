Si finge esperta antinfortunistica e truffa un’anziana per 5mila euro | 32enne arrestata a Castelfranco Emilia
Nel fine settimana scorso, i carabinieri della tenenza di Castelfranco Emilia hanno arrestato in flagranza del reato di truffa aggravata una trentaduenne che, con l’aiuto di un complice, aveva raggirato un’anziana donna del posto, convincendola a consegnarle una cospicua somma di denaro. I due. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Si finge carabiniere e truffa un’anziana, arrestato da quelli veri: le aveva rubato 30mila euro di gioielli
Leggi anche: Si finge carabiniere e tenta la truffa con un numero falso: denunciato 32enne
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.
Un Valdagno in forma smagliante supera di slancio il Sarzana con un perentorio 7-2. I liguri, squadra esperta e con un parco giocatori di qualità, rappresentavano per i nostri l’ennesima prova di maturità da affrontare con determinazione e concentrazione. Det - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.