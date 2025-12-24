Si finge esperta antinfortunistica e truffa un’anziana per 5mila euro | 32enne arrestata a Castelfranco Emilia

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana scorso, i carabinieri della tenenza di Castelfranco Emilia hanno arrestato in flagranza del reato di truffa aggravata una trentaduenne che, con l’aiuto di un complice, aveva raggirato un’anziana donna del posto, convincendola a consegnarle una cospicua somma di denaro. I due. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

si finge esperta antinfortunistica e truffa un8217anziana per 5mila euro 32enne arrestata a castelfranco emilia

© Modenatoday.it - Si finge esperta antinfortunistica e truffa un’anziana per 5mila euro: 32enne arrestata a Castelfranco Emilia

