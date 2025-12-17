Castel San Pietro Romano calcio D’Ambrosi | A Valmontone vittoria pesante

Il Castel San Pietro Romano torna a sorridere con una vittoria importante in trasferta contro il Valmontone. I ragazzi del presidente Ceccarelli hanno dimostrato carattere e determinazione, conquistando tre punti fondamentali in chiave classifica. D’Ambrosi commenta: “Una vittoria pesante che ci dà fiducia e ci spinge a continuare con entusiasmo il nostro percorso.”

Castel San Pietro Romano (Rm) – Il ruggito della Prima categoria del Castel San Pietro Romano. I ragazzi del presidente Simone Ceccarelli hanno vinto 3-1 sul campo del Valmontone nell’ultimo turno di campionato e si sono rilanciati in classifica. Tra i protagonisti del match c’è stato Massimo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

