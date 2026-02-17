Cassazione ribalta il verdetto Maltesi | nuovo appello su premeditazione e pena per Fontana

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna all’ergastolo di Davide Fontana, che era stato condannato per l’omicidio di Carol Maltesi, causando così un nuovo processo d’appello. La decisione arriva dopo che i giudici hanno ritenuto necessario rivedere alcuni aspetti legati alla premeditazione e alla pena, aprendo così la strada a una possibile revisione del caso. Fontana, che si trovava in carcere da diversi mesi, dovrà affrontare un nuovo procedimento davanti alla Corte d’appello. Intanto, la famiglia di Carol Maltesi si prepara a un'ulteriore udienza, sperando in una sentenza diversa.

Cassazione ribalta il caso Maltesi: nuovo processo d’appello per l’omicidio di Carol. La Corte di Cassazione ha annullato l’ergastolo per Davide Fontana, condannato per l’omicidio di Carol Maltesi, aprendo un nuovo capitolo giudiziario. La decisione, resa pubblica il 17 febbraio 2026, si concentra sulla contestata aggravante della premeditazione, elemento chiave per determinare la pena. Il processo d’appello si svolgerà a Milano. La svolta della Cassazione e il sulla premeditazione. La Suprema Corte ha ritenuto necessario un ulteriore esame della premeditazione, già confermata in un precedente appello bis lo scorso maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Omicidio Carol Maltesi, Cassazione annulla ergastolo per Davide Fontana, verso appello ter: non riconosciuta aggravante premeditazioneLa Cassazione ha deciso di annullare la condanna all’ergastolo di Davide Fontana, accusato dell’omicidio di Carol Maltesi, perché non è stata riconosciuta l’aggravante della premeditazione.

Femminicidio Carol Maltesi, Cassazione annulla ergastolo a Davide Fontana per i dubbi sulla premeditazioneLa Cassazione ha annullato l'ergastolo a Davide Fontana per il femminicidio di Carol Maltesi, perché non è stato possibile dimostrare con certezza che l’uomo avesse pianificato l’omicidio in anticipo.

