Scarpe e abiti contraffatti svolta in Cassazione per 9 e nuovo processo in Appello

La Cassazione ha deciso di rinviare in Appello il processo per nove persone coinvolte in un giro di contraffazione di scarpe e abiti. Le accuse riguardano la vendita di prodotti falsi nei mercati rionali di Napoli. Ora i giudici di secondo grado dovranno riesaminare il caso, che era stato già trattato in tribunale.

Torna nuovamente in Appello il processo a carico di 9 persone accusate di aver contraffatto scarpe e capi d’abbigliamento rivenduti poi nei mercati rionali di Napoli. Nei giorni scorsi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei difensori degli imputati per i quali c’è stato l’annullamento della precedente sentenza d’appello, in particolare del reato associativo contestato dalla Procura. La Corte d’Appello, ora, dovrà confrontarsi con le prescrizioni della Suprema Corte e rivalutare le posizioni di Antonio Salzano, 37enne; Gaetano Salzano, 35enne; Gennaro Salzano, 63enne; Giuseppe Vetrella, 79enne di Macerata Campania e già assolto per i reati fine; Antonio Garofalo, 56enne di Casoria; Francesco De Biase, 42enne di Napoli; Nicola Luiso, 58enne di Napoli; Salvatore La Marra, 47enne di Acerra; Alessandra Smeragliuolo, 75enne di Marcianise.🔗 Leggi su Casertanews.it

