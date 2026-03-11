Cassazione | 118 immobili e 16 milioni confiscati al re

La Corte di Cassazione ha disposto la confisca di 118 immobili e di 16 milioni di euro appartenenti a un imprenditore logistico residente in Svizzera. La decisione riguarda beni situati tra il Lago di Garda e Milano, e la confisca è stata confermata in via definitiva. Il procedimento riguarda un procedimento legale che coinvolge il patrimonio dell'imprenditore.

La Corte di Cassazione ha sigillato definitivamente il destino patrimoniale di un potente imprenditore logistico residente in Svizzera, confermando la confisca irreversibile di 118 immobili sparsi dal Lago di Garda a Milano. Centodiciotto proprietà e oltre 16 milioni di euro passano ora nelle mani dello Stato italiano, chiudendo un’indagine durata anni contro una rete criminale attiva nella logistica. L’esecuzione del provvedimento è affidata ai finanzieri del comando provinciale di Pavia, che stanno procedendo al trasferimento della proprietà dei beni sequestrati inizialmente nel 2022. L’atto rappresenta l’epilogo di un lungo iter giudiziario iniziato con l’arresto di dodici persone nel 2019, accusate di far parte di un’associazione per delinquere specializzata nell’intermediazione illecita e nello sfruttamento lavorativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Pavia, 10 marzo 2026 - Dopo gli arresti e i sequestri scattati nel 2019, ora è arrivata la confisca definitiva dei beni.

