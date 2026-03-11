Cassano | Una sola persona può cambiare le cose da Presidente Federale | Maldini

Antonio Cassano ha espresso la sua opinione riguardo alla possibilità di cambiare le cose nella Federazione attraverso un nuovo presidente, indicando Paolo Maldini come l’unica persona in grado di farlo. La sua dichiarazione è stata rilasciata al 'Corriere della Sera' e si concentra sulla figura dell’ex calciatore come potenziale leader per il futuro del calcio italiano.

Antonio Cassano, ex attaccante Milan, ha rilasciato una lunga intervista al'Corriere della Sera'. L'ex rossonero ha voluto parlare di Marco Verratti e Paolo Maldini, bandiera del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole. Sulla nuova convocazione in azzurro del 34enne Marco Verratti: «È un rischio, non c’è dubbio. Ma Nicolò Barella e Sandro Tonali non sono mai stati dei leader, poi c’è Manuel Locatelli che per me è improponibile. Verratti al 40% è meglio. Ma poi c’è anche il problema dell’attacco». LEGGI ANCHE: Milan, l’importanza di Rabiot è data dai numeri. Ma c’è un paradosso che non tutti ricordano Su un suo possibile impegno in prima persona, in Federazione: «Non sarei capace, devo essere onesto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

