Marchegiani | Milan Füllkrug può cambiare un po’ le cose in attacco Il centravanti deve avere …

L’ex portiere Luca Marchegiani, oggi opinionista per 'Sky Sport', ha analizzato le potenzialità dell’attacco del Milan con l’ingaggio di Niclas Füllkrug dal West Ham. Secondo Marchegiani, il centravanti può portare una nuova dinamicità alla fase offensiva della squadra, offrendo maggiori soluzioni e varietà nel reparto avanzato. La sua presenza potrebbe rappresentare un elemento di svolta, contribuendo a migliorare le prestazioni offensive dei rossoneri in questa stagione.

L'ex portiere Luca Marchegiani, oggi opinionista per 'Sky Sport', ha commentato la conformazione dell'attacco del Milan dopo l'acquisto di Niclas Füllkrug dal West Ham. Ecco le sue considerazioni sul tema in questo intervento.

