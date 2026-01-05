Marchegiani | Fullkrug può cambiare le cose Ho il mio pallino sulla punta del Milan

Luca Marchegiani ha commentato le prospettive del Milan, sottolineando l'importanza di Fullkrug nel reparto offensivo. L'ex portiere della Lazio ha espresso interesse per il possibile impatto dell'attaccante e il ruolo che potrebbe svolgere nella squadra rossonera. Le sue parole offrono uno sguardo attento sulle strategie di mercato e sulle scelte del club milanese.

L'ex portiere della Lazio Luca Marchegiani ha parlato anche del Milan a Sky Sport, in particolare su Fullkrug e l'attacco rossonero. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

