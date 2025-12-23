Antonio Cassano si è espresso in modo diretto riguardo allo stile di Luciano Spalletti, sottolineando di conoscere bene il tecnico toscano. Ha inoltre commentato sulle possibili mosse di mercato della Juventus, suggerendo che eventuali acquisti potrebbero creare tensioni tra i giocatori d’attacco. La sua analisi riflette la sua opinione sulla gestione e gli equilibri all’interno delle squadre di alta classifica.

Cassano carico: «Questo è lo Spalletti che conosco! Se la Juve fa qualcosa sul mercato romperà i co.i davanti». Parla l'ex attaccante. Il momento della Juventus sembra aver subito una virata decisa verso l'alto, come confermato dalle recenti prestazioni sul campo che hanno raccolto il plauso anche dei critici più severi. In particolare, la vittoria contro la Roma ha acceso l'entusiasmo degli osservatori, evidenziando una crescita tattica e caratteriale che porta la firma indelebile di Luciano Spalletti. Durante la trasmissione Viva El Futbol, Antonio Cassano ha espresso parole di grande ammirazione per la prova dei bianconeri, sottolineando l'organizzazione e la qualità espressa: « Mi è piaciuta tantissimo.

