Ezio Greggio commenta la crescita della Juventus sotto la guida di Spalletti, sottolineando come la squadra abbia assunto un aspetto più offensivo e piacevole da vedere, anche se alcuni giocatori non sembrano ancora essere in linea con il prestigio del club. La riflessione si concentra sull’evoluzione tecnica e tattica della formazione bianconera, evidenziando il ruolo del tecnico nel migliorare l’atteggiamento complessivo della squadra.

Ezio Greggio: «Alcuni giocatori non sono da Juve, ma questa squadra con Spalletti è diventata bella». Le parole del noto conduttore tv. L’entusiasmo di Ezio Greggio per la nuova Juventus di Luciano Spalletti è esploso sui social dopo il roboante 5-0 rifilato alla Cremonese. Il noto conduttore televisivo, da sempre tifoso sfegatato del club bianconero, ha utilizzato il suo profilo X per tessere le lodi del tecnico toscano, sottolineando la metamorfosi radicale subita dalla squadra in termini di gioco e di mentalità. La Juve di Spalletti: divertimento e coraggio. Greggio non ha usato mezzi termini per descrivere il cambiamento: per lo storico volto di Striscia la Notizia, la Juventus ha finalmente ritrovato un’anima offensiva e una fisionomia precisa che mancavano da anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ezio Greggio: «Alcuni giocatori non sono da Juve, ma questa squadra con Spalletti è diventata bella e offensiva. E se David non avesse…»

