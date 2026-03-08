richiamo uova di pasqua al cioccolato fondente per rischio presenza di metallo i lotti

È stato disposto un richiamo di uova di Pasqua al cioccolato fondente del marchio Marchesi 1824. Il richiamo interessa alcuni lotti di determinate linee di prodotto a causa del rischio di presenza di corpi estranei metallici all’interno degli alimenti. La decisione riguarda esclusivamente le confezioni identificate dai lotti specifici e non coinvolge altri prodotti del marchio.

È stato disposto il richiamo di uova di Pasqua del marchio Marchesi 1824, limitatamente al alcuni lotti di specifiche linee di prodotto, per la possibile presenza nell'alimento di corpi estrani metallici. Si tratta di un richiamo cautelativo, promosso dal brand stesso e riportato sul sito del Ministero della Salute. Uova di Pasqua richiamate per rischio fisico. La raccomandazione, valida in questo caso specifico come in qualsiasi altro richiamo, è quella di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita d'acquisto, dove si potrà scegliere fra il rimborso o un cambio alla pari. Va specificato che il richiamo riguarda esclusivamente alcuni lotti delle uova di Pasqua Marchesi 1824, mentre tutte le altre confezioni sono sicure.

Richiamo di uova di Pasqua al cioccolato fondente Marchesi 1824 per rischio corpi estranei, i lotti coinvoltiIl Ministero della Salute ha diffuso un richiamo alimentare cautelativo che riguarda lotti di uova di Pasqua prodotte da Marchesi 1824.

“Frammenti metallici nel cioccolato”, uova di Pasqua richiamate dai supermercati: i lotti interessatiIl Ministero della Salute ha disposto il richiamo precauzionale di alcune uova di Pasqua Marchesi 1824 per possibile presenza di frammenti metallici.

