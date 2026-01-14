Chiara Ferragni è arrivata oggi al Tribunale di Milano in attesa della sentenza sul caso noto come «Pandorogate». La questione riguarda le sponsorizzazioni del Pandoro Balocco e delle Uova di Pasqua Dolci Preziosi, rispettivamente del Natale 2022 e degli anni 2021 e 2022. L'influencer si mostra tranquilla e fiduciosa in vista dell’esito della decisione giudiziaria.

( a skanews) – «Sono tranquilla e fiduciosa»: così Chiara Ferragni ha illustrato il proprio stato d’animo al suo arrivo al Tribunale di Milano dove oggi è attesa la sentenza del processo nel caso giudiziario ribattezzato «Pandorogate», relativo alle sponsorizzazioni del «Pandoro Balocco Pink Christmas» nel Natale del 2022, e delle «Uova di Pasqua Chiara Ferragni» di Dolci Preziosi nel 2021 e 2022. Tutti i brand di cui è testimonial Chiara Ferragni. guarda le foto Sono decine i giornalisti italiani e internazionali arrivati al palazzo di giustizia di Milano. Ferragni rischia 1 anno e 8 mesi di carcere (a tanto ammonta la richiesta di pena formulata per lei dal pm Cristian Barilli e dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco ) per truffa aggravata e continuata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'influencer è arrivata al Tribunale di Milano, dove oggi è attesa la sentenza per il caso Pandoro Balocco e Uova di Pasqua

