Durante un intervento su Telecolor, la dirigente ha affrontato la questione senza chiedere scuse, mentre il centrosinistra ha chiesto le sue dimissioni e ha sollecitato un chiarimento dall’esecutivo. Il centrodestra ha invece cercato di difenderla, creando un acceso dibattito pubblico. La discussione si è infiammata, con reazioni contrastanti tra le forze politiche coinvolte.

Nel clima di tensione che segna l’avvicinarsi del referendum giustizia del 22 e 23 marzo, lo scontro tra maggioranza e opposizione continua ad occupare la scena, spostando l’attenzione dai meriti della riforma. Questa volta, a dare l’input per un nuovo dibattito è l’intervento di Giusi Bartolozzi,capo di Gabinetto del Guardasigilli, Carlo Nordio, durante la trasmissione Il Punto, su Telecolor. La dirigente ha infatti definito la magistratura “plotone d’esecuzione di cui liberarsi attraverso il referendum” suscitando lo scalpore generale. Per lo stesso Nordio e per il segretario del Consiglio, Alfredo Mantovano, sarebbe stata una frase “infelice” ma non rappresentativa del suo reale punto di vista. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Bartolozzi, la dirigente non si scusa, Schlein si infiamma: ‘Stupita che sia ancora lì’

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum, scoppia il caso Bartolozzi: “La magistratura è un plotone d’esecuzione”. Poi Nordio si scusa

Marchegiani ancora titubante: «La Juventus non mi ha ancora convinto, non si può dire che sia già guarita». Lo ha detto dopo Pisa!Osimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affare Pinsoglio Juve,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Caso Bartolozzi

Temi più discussi: Il caso Bartolozzi, l'ira delle opposizioni e il muro del Governo; L'imbarazzo del ministro Nordio dopo il caso Bartolozzi: Mi dispiace, si scuserà. Ma lei resiste al pressing; Referendum, anche il capo di gabinetto deve farsi autorizzare per interventi pubblici: il caso Bartolozzi diventa un giallo; La difesa di Bartolozzi: l’indagine vada a Perugia.

Caso Bartolozzi, ira di Meloni. Il governo: «Tenga a freno la lingua». E la fiducia è a tempoÈ il giorno delle scuse, timide e calate dall'alto, sterzate e dietrofront. Il governo prova ad archiviare il caso Giusi Bartolozzi, le frasi choc della pasionaria capo di gabinetto ... ilmattino.it

Caso Bartolozzi, Padellaro: Un altro autogol del Sì, la Meloni è solaAntonio Padellaro è intervenuto sul caso delle dichiarazioni della capo di gabinetto del ministro della Giustizia, Giusi Bartolozzi. la7.it

#dimartedi Caso Bartolozzi, Sallusti a Bersani: "Questi volponi che fanno le verginelle mi fanno sorridere...". x.com

Irritazione e necessità di chiudere il caso, lasciando che sulla polemica si spengano i riflettori. Questi i sentimenti che trapelano ai piani alti dell'esecutivo e nella maggioranza dopo la bufera sulle frasi di Giusi Bartolozzi. In una diretta televisiva, la capo di Gabi - facebook.com facebook