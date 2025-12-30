Marchegiani ancora titubante | La Juventus non mi ha ancora convinto non si può dire che sia già guarita Lo ha detto dopo Pisa!
Marchegiani, ex portiere, ha commentato la recente vittoria della Juventus contro Pisa, sottolineando ancora alcune incertezze nel percorso della squadra. Ha dichiarato che la Juve non si può ancora considerare completamente guarita, evidenziando che ci sono ancora aspetti da migliorare. Le sue parole riflettono un giudizio prudente e rispettoso, in linea con la fase di sviluppo attuale del club.
Marchegiani, ex portiere, ha parlato così della vittoria della Juve contro il Pisa. Ecco le sue dichiarazioni. La vittoria sofferta ma preziosa contro il Pisa ha rilanciato le ambizioni della Juventus, ma non ha cancellato del tutto le perplessità sul gioco espresso dai bianconeri. A gettare acqua sul fuoco dei facili entusiasmi è intervenuto Luca Marchegiani. L’ex portiere della Lazio e della Nazionale, oggi autorevole voce tecnica di Sky Sport, ha analizzato il momento della squadra ospite negli studi televisivi, offrendo una lettura lucida e priva di sconti. Il concetto di fondo è chiaro: i risultati stanno arrivando, ma la “guarigione” è ancora lontana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
