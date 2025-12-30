Marchegiani ancora titubante | La Juventus non mi ha ancora convinto non si può dire che sia già guarita Lo ha detto dopo Pisa!

Marchegiani, ex portiere, ha commentato la recente vittoria della Juventus contro Pisa, sottolineando ancora alcune incertezze nel percorso della squadra. Ha dichiarato che la Juve non si può ancora considerare completamente guarita, evidenziando che ci sono ancora aspetti da migliorare. Le sue parole riflettono un giudizio prudente e rispettoso, in linea con la fase di sviluppo attuale del club.

Marchegiani: "Voglio vedere la Juventus contro altri tipi di squadre, Openda gioca perché..." - Luca Marchegiani a Sky Sport sulla Juventus si è detto curioso di vederla nelle prossime gare: "Di progressi se ne sono visti, ci mancherebbe. tuttojuve.com

Juventus, Marchegiani rimanda David: "Non sta facendo quello che tutti si aspettavano" - La Juventus, dopo le vittorie raccolte contro Bologna e Roma in campionato, si prepara alla gara contro il Pisa, in programma il 27 dicembre alle 20. tuttomercatoweb.com

