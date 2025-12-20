Incendio a Coassolo bruciano 10 ettari di bosco | denunciato il proprietario del terreno
A distanza di due settimane dall’incendio boschivo divampato a Coassolo Torinese, i carabinieri forestali hanno deferito all’autorità giudiziaria un pensionato, il proprietario del fondo in cui è divampato il rogo che sarebbe stato innescato dalla perdita di controllo delle fiamme durante. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Rifiuti abbandonati in un terreno: denunciato il proprietario e altri due. Sequestrato autocarro
Leggi anche: Sedicenne morta in moto a Isolabona, indagati l’automobilista e il proprietario del terreno
Incendio a Coassolo, bruciano 10 ettari di bosco: denunciato il proprietario del terreno.
COASSOLO – Incendio boschivo, individuato il presunto responsabile - È stato individuato il presunto responsabile dell'incendio boschivo divampato lo scorso 27 novembre, a San Grato del Comune di Coassolo ... obiettivonews.it
Incendio boschivo a Coassolo Torinese: individuato il responsabile - Conclusa l’indagine sull’incendio boschivo del 27 novembre a Coassolo Torinese: accertata l’origine durante la pulizia di un terreno. quotidianopiemontese.it
Incendio boschivo a Coassolo Torinese: individuato il presunto responsabile - A seguito dei rilievi e della comparazione delle prove, i Carabinieri Forestali deferivano all’AG il proprietario del fondo, italiano, pensionato sulla settantina. torinoggi.it
Domenica 29 novembre due nostri volontari sono stati impegnati nelle operazioni di bonifica per incendio boschivo che da giorni stava interessando i territori tra Coassolo Torinese e Corio. L'intervento è stato effettuato con il mezzo regionale dotato di serbat - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.