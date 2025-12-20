A distanza di due settimane dall’incendio boschivo divampato a Coassolo Torinese, i carabinieri forestali hanno deferito all’autorità giudiziaria un pensionato, il proprietario del fondo in cui è divampato il rogo che sarebbe stato innescato dalla perdita di controllo delle fiamme durante. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Incendio a Coassolo, bruciano 10 ettari di bosco: denunciato il proprietario del terreno

