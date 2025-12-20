Incendio a Coassolo bruciano 10 ettari di bosco | denunciato il proprietario del terreno

A distanza di due settimane dall’incendio boschivo divampato a Coassolo Torinese, i carabinieri forestali hanno deferito all’autorità giudiziaria un pensionato, il proprietario del fondo in cui è divampato il rogo che sarebbe stato innescato dalla perdita di controllo delle fiamme durante. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Incendio a Coassolo, bruciano 10 ettari di bosco: denunciato il proprietario del terreno.

incendio coassolo bruciano 10COASSOLOIncendio boschivo, individuato il presunto responsabile - È stato individuato il presunto responsabile dell'incendio boschivo divampato lo scorso 27 novembre, a San Grato del Comune di Coassolo ... obiettivonews.it

incendio coassolo bruciano 10Incendio boschivo a Coassolo Torinese: individuato il responsabile - Conclusa l’indagine sull’incendio boschivo del 27 novembre a Coassolo Torinese: accertata l’origine durante la pulizia di un terreno. quotidianopiemontese.it

incendio coassolo bruciano 10Incendio boschivo a Coassolo Torinese: individuato il presunto responsabile - A seguito dei rilievi e della comparazione delle prove, i Carabinieri Forestali deferivano all’AG il proprietario del fondo, italiano, pensionato sulla settantina. torinoggi.it

