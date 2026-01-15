Casal Bertone solai danneggiati nella scuola Randaccio | spazi interdetti e classi trasferite

Nella scuola Randaccio di Casal Bertone sono stati avviati interventi di manutenzione sui solai danneggiati, rendendo alcune aule inagibili e costringendo al trasferimento delle classi. L’intervento, stimato in circa un anno, mira a garantire la sicurezza degli studenti e del personale. La scuola fa sapere che tutte le attività riprenderanno regolarmente al termine dei lavori, assicurando ambienti scolastici sicuri e idonei all’apprendimento.

Classi spostate altrove, spazi interdetti e lavori che dureranno "circa un anno". È stata fatta chiarezza su quanto accaduto nella scuola Randaccio di Casal Bertone, plesso dell'Istituto comprensivo Mattarella. Da dicembre, infatti, gli alunni non hanno accesso alla mensa e sono costretti a consumare il pasto in aula. A causare questa situazione, inizialmente, sembrava fossero stati degli interventi di manutenzione programmati. In realtà, i lavori si sono resi necessari dopo il cedimento di parte dei solai dei locali cucina. Dal 27 novembre 2025 gli alunni che frequentano la scuola Randaccio a Casal Bertone consumano in classe il loro pasto.

