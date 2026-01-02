Bibi Bianca torna in scena con un nuovo spettacolo | Medioevo il racconto e il canto al teatro Fontarò

Bibi Bianca presenta “Medioevo, il racconto e il canto”, uno spettacolo al teatro Fontarò che esplora in modo semplice e diretto il mondo medievale. Attraverso narrazione e musica, l’evento offre un’occasione di approfondimento su un’epoca ricca di storia e cultura, rivolta a un pubblico curioso di conoscere aspetti meno noti del Medioevo. Un appuntamento per chi desidera scoprire, senza fronzoli, i dettagli di un passato affascinante.

Tutto quello che avreste voluto sapere sul Medioevo e non avete mai osato chiedere prende vita a teatro con "Medioevo, il racconto e il canto", il nuovo spettacolo di Bibi Bianca, da lui scritto e interpretato. L'appuntamento è il 24 gennaio alle 21,15 e il 25 gennaio alle 18,15 al Teatro Fontarò.

