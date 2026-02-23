GPS Manzi Pd | Equiparare titoli Indire e TFA rischia di penalizzare chi ha seguito un percorso selettivo e universitario

Manzi del Pd ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’Istruzione e del Merito per chiarire come vengono valutati i titoli nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, in particolare la specializzazione sul sostegno. La sua preoccupazione nasce dal rischio che equiparare i titoli Indire e TFA penalizzi chi ha seguito un percorso universitario e selettivo. La questione riguarda la corretta distinzione tra le diverse qualifiche professionali.

“Ho presentato un’interrogazione al Ministro dell’Istruzione e del Merito per fare chiarezza sulla valutazione dei titoli nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, con particolare riferimento alla specializzazione sul sostegno. Ritengo che equiparare i titoli frutto del percorso Indire al percorso TFA sia una scelta che rischia di penalizzare chi ha affrontato un percorso selettivo, universitario e altamente professionalizzante. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

