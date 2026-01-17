Il cantiere della Casa di Comunità La protesta per i lavori in ritardo | Così si rischiano gli extra costi

Il cantiere della Casa di Comunità sta incontrando ritardi, suscitando preoccupazioni tra i cittadini. La protesta si concentra sulle possibili conseguenze di tempi di realizzazione prolungati, tra cui l’aumento dei costi. È importante che le autorità vigilino sulle tempistiche e forniscano chiarimenti sull’andamento dei lavori, garantendo trasparenza e rispetto dei tempi previsti per questa importante struttura.

Casa e ospedale di comunità, "l’impressione è che i lavori vadano a rilento. Si vigili sulle tempistiche del cantiere e l’Asst risponda su questo tema". È quanto affermato dal consigliere regionale di opposizione Onorio Rosati (Avs) ieri a Melegnano, in occasione di un sopralluogo davanti al cantiere che, ricompreso tra le vie Campania e San Francesco, ospita i lavori per la realizzazione di due strutture collegate tra loro: la Casa e l’ospedale di comunità, entrambi in capo all’ Asst Melegnano Martesana. Dopo uno stop dovuto al rinvenimento di ossa umane e vecchie lapidi nell’area di cantiere, che un tempo ospitava un cimitero, da qualche mese i lavori sono ripartiti, "ma il timore, stando anche a quanto riferito dai residenti, è che le opere facciano scontare pesanti ritardi, col rischio di uno sforamento rispetto alle tempistiche indicate dal Pnrr ", osserva il consigliere di Avs. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

