Ok al bilancio del Comune di Carrara | un quarto delle entrate arriva dal marmo

Il Consiglio Comunale di Carrara ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, evidenziando che circa un quarto delle entrate del Comune deriva dall’attività legata al marmo. La decisione si inserisce nel quadro delle strategie di gestione e sviluppo locale, con attenzione alle risorse principali del territorio. L’approvazione rappresenta un passo importante per la pianificazione delle iniziative future e per la sostenibilità economica della comunità.

CARRARA – Il consiglio comunale di Carrara ha approvato ieri sera (22 dicemnre) il bilancio di previsione 2026-2028. Per il secondo anno consecutivo il bilancio di previsione è stato approvato in anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre e quindi non ci sarà nel 2026 nessun esercizio provvisorio per il Comune. Complessivamente le entrate previste per il 2026 sono stimate in poco meno di 110 milioni di euro, di cui circa 26 milioni derivanti dal marmo. Circa un terzo delle risorse del bilancio di previsione sono infine destinate al sociale ed all’istruzione senza alcun innalzamento delle relative tariffe e con importanti agevolazioni come, per esempio, i 500mila euro previsti per coprire agevolazioni Tari. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

