Crisi abitativa Tinagli Pd | Prezzi di affitti e acquisti esplosi Governo finora non ha fatto nulla

Domani il Parlamento europeo voterà una risoluzione sulla crisi abitativa nell’Unione europea. La proposta include alcune misure per affrontare l’aumento dei prezzi di affitti e acquisti di case. La risoluzione non ha ancora il consenso dei partiti più a sinistra. La responsabile del Partito Democratico evidenzia che il Governo non ha ancora adottato misure concrete per questa emergenza.

Domani il Parlamento europeo voterà la risoluzione sulla crisi abitativa nell’Unione europea. Il documento, che al momento non gode del sostegno dei partiti più a sinistra, contiene delle proposte per rispondere alle difficoltà che i cittadini europei stanno vivendo. In vista del voto, Fanpage.it ne ha discusso con Irene Tinagli, eurodeputata del Partito democratico e presidente della Commissione speciale sulla crisi degli alloggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

