Carnevale a Marghera | 10 carri e centinaia di figuranti

Sabato 14 marzo 2026 a Marghera si svolge la sfilata dei carri allegorici, che erano stati rinviati a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Dieci carri vengono presentati lungo il percorso e sono accompagnati da centinaia di figuranti che partecipano all’evento. La manifestazione si tiene nel centro del paese e coinvolge la comunità locale. Le strade si animano con musica e colori per l’occasione.

Sabato 14 marzo 2026 Marghera accoglie la sfilata dei carri allegorici posticipati dalle intemperie invernali. La manifestazione, parte del Carnevale Olympus – Alle Origini del gioco, vedrà dieci composizioni artistiche percorrere le vie cittadine partendo da via Benvenuto Bartolomeo alle ore 15. Centinaia di figuranti e gruppi musicali accompagneranno il corteo attraverso un itinerario che tocca i punti nevralgici della città. Il maltempo aveva costretto al rinvio dell'evento previsto per il periodo precedente, ma oggi l'organizzazione riparte con forza. Dieci carri tematici porteranno messaggi sociali, storici e divertenti lungo un percorso ben definito che collega Piazzale Tommaso Gar a Piazza Mercato.