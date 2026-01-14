Carnevale la sfilata dei carri allegorici per le vie e le piazze di Marghera

Il Carnevale di Venezia si estende anche a Marghera, dove sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15 si terrà una sfilata di carri allegorici e figuranti in maschera. La manifestazione attraverserà le vie della città, coinvolgendo il pubblico in un evento tradizionale che celebra la cultura e le usanze del periodo carnevalesco. La parata si concluderà in Piazza Mercato e Piazza Municipio, offrendo un’occasione per vivere l’atmosfera festosa del Carnevale.

