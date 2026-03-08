Fermana 2-0 | Guti e Carmona vincono Montecchio domina

Nella giornata dell’8 marzo 2026, due partite di calcio si sono svolte nelle Marche. La Fermana ha battuto 2-0 la Sangiustese con i gol di Guti e Carmona, mentre il Montecchio ha vinto a Montegranaro grazie a due reti di Torelli. Questi incontri hanno deciso i risultati nelle rispettive competizioni locali.

La domenica 8 marzo 2026 ha due eventi sportivi decisivi nel cuore delle Marche, dove la Fermana ha battuto la Sangiustese per 2-0 con reti firmate da Guti e Carmona, mentre il Montecchio ha confermato la sua supremazia vincendo a Montegranaro grazie alla doppietta di Torelli. Queste vittorie ridisegnano la classifica del campionato regionale, mantenendo la tensione alta nelle ultime cinque giornate rimanenti. Il risultato della gara tra Fermana e Sangiustese arriva dopo un avvio difficile per i padroni di casa, che hanno dovuto reagire prontamente ai pericoli iniziali creati dall'ex giocatore Grassi, ora in panchina avversaria. La vittoria è stata costruita con precisione tattica, sfruttando gli errori difensivi degli ospiti per segnare due gol cruciali che hanno sbloccato la situazione.