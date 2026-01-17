La Fermana sfida il Trodica | ci sarà Carmona al posto di Guti
La Fermana si prepara alla sfida contro il Trodica, seconda in classifica, con attenzione e determinazione. In vista dell'incontro, Carmona potrebbe prendere il posto di Guti, rafforzando la formazione. Gli allenamenti si svolgono alla Cops, sotto una leggera nebbia che accompagna il lavoro sul campo. La squadra si impegna a mettere in mostra il proprio spirito competitivo, puntando a un risultato positivo domenica.
Allenamenti alla Cops con una nebbia non troppo alta ad accompagnare il lavoro sul campo della Fermana pronta a dar battaglia domenica contro la seconda della classe, il Trodica. In caso di vittoria per i canarini, inutile nasconderlo, significherebbe dare una spallata enorme e forse decisiva al campionato e anche al primo posto finale. Ovvio che non sarà una gara semplice contro un Trodica che ha tantissime soluzione, cui se ne sono aggiunte diverse negli ultimi giorni tra cui l’ex Campobasso e Maceratese Vanzan. Tante varianti a disposizione di Buratti che sicuramente, come sempre fatto, punterà al risultato pieno consapevole della forza di un gruppo importante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
