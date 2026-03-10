Dopo aver vinto contro Arthur Rinderknech, il giocatore numero uno del mondo ha parlato in conferenza stampa, commentando che sembra di essere bersaglio di tutti, come se Federer fosse il suo unico avversario. Ha aggiunto che i suoi rivali sembrano giocare a un livello molto alto e si è sfogato riguardo alla pressione e alle sfide che deve affrontare nel circuito.

Sarà che è più facile giocare bene contro chi gioca bene. Sarà che affrontare il numero uno al mondo ti costringe ad alzare il livello, a tirare ogni colpo un po’ più forte e un po’ più vicino alla riga. Fatto sta che Carlos Alcaraz non apprezza troppo le prestazioni di qualità che spesso i suoi avversari tirano fuori dal cilindro per complicargli la vita. In conferenza stampa, dopo la vittoria in rimonta contro Arthur Rinderknech - il francese era avanti di un set e di un break a inizio secondo parziale - lo spagnolo ha sbottato: "A volte mi stanco di giocare contro Roger Federer a ogni turno. A volte sembra davvero che i miei rivali stiano giocando a un livello pazzesco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz si sfoga: "Contro di me tutti Federer. Mi sembra di avere un bersaglio sulla schiena"

