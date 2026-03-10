Alcaraz si sfoga a Indian Wells | Sono stanco È come se avessi un bersaglio sulla mia schiena

Carlos Alcaraz ha raggiunto gli ottavi di finale a Indian Wells, dove ha affrontato Rinderknech e ha rischiato molto, ma è riuscito a mantenere la serie di vittorie consecutive a 14. Dopo il match, ha dichiarato di essere stanco e di sentirsi come se avesse un bersaglio sulla schiena, sottolineando le pressioni che affronta durante il torneo.

