Confindustria ha organizzato un nuovo corso di formazione per le aziende del Fermano, perché vuole sostenere gli imprenditori in questo momento di crisi economica. Durante le sessioni, i partecipanti potranno approfondire strategie pratiche per affrontare le sfide attuali e migliorare la gestione delle imprese. L’obiettivo è fornire strumenti concreti che possano aiutare le aziende a riprendersi più rapidamente.

La formazione e il reciproco confronto costituiscono due importanti strumenti che possono aiutare gli imprenditori del fermano a superare nel migliore dei modi questa difficile fase congiunturale. Ne sono sicuri a Confindustria Fermo e il proposito il presidente Fabrizio Luciani ha detto: "In un periodo così complesso, diventa fondamentale formarsi, restare aggiornati e accrescere competenze e confrontarsi. Per questo abbiamo pensato a una serie di momenti dedicati agli imprenditori, un mix tra incontri con esperti e dialogo intergenerazionale". L’associazione ha programmato due incontri formativi: il primo dedicato al mental coaching, il secondo al public speaking. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Formazione per aziende. Il corso di Confindustria

