Formazione per aziende Il corso di Confindustria
Confindustria ha organizzato un nuovo corso di formazione per le aziende del Fermano, perché vuole sostenere gli imprenditori in questo momento di crisi economica. Durante le sessioni, i partecipanti potranno approfondire strategie pratiche per affrontare le sfide attuali e migliorare la gestione delle imprese. L’obiettivo è fornire strumenti concreti che possano aiutare le aziende a riprendersi più rapidamente.
La formazione e il reciproco confronto costituiscono due importanti strumenti che possono aiutare gli imprenditori del fermano a superare nel migliore dei modi questa difficile fase congiunturale. Ne sono sicuri a Confindustria Fermo e il proposito il presidente Fabrizio Luciani ha detto: "In un periodo così complesso, diventa fondamentale formarsi, restare aggiornati e accrescere competenze e confrontarsi. Per questo abbiamo pensato a una serie di momenti dedicati agli imprenditori, un mix tra incontri con esperti e dialogo intergenerazionale". L’associazione ha programmato due incontri formativi: il primo dedicato al mental coaching, il secondo al public speaking. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Confindustria, “Evoluzione e sviluppo delle aziende familiari”
Le aziende familiari rappresentano una componente fondamentale dell’economia italiana.
Piccole aziende crescono. Un aiuto da Confindustria
Nelle piccole imprese della provincia, molte aziende del settore agroalimentare si trovano davanti alla stessa sfida: far crescere il business richiede tempo e risorse che spesso mancano.
Presentazione dell'edizione 2025 di Fai la Mossa Giusta
Argomenti discussi: Formazione per aziende. Il corso di Confindustria; Formazione RLS: le novità del decreto-legge 2025 sulla sicurezza; Viticoltura, Velasco: il CREA organizza giornate periodiche di formazione tecnologica per aziende. VIDEOINTERVISTA; Formazione vitivinicola 2026: le 5 aree chiave per la gestione delle aziende del settore.
Rizzetto: formazione professionale come strategia per ricollocare i lavoratoriIl piano per intervenire dopo licenziamenti, riorganizzazioni aziendali o delocalizzazioni ... msn.com
Assolavoro formazione, 3 aziende su 4 finanziano corsi con risorse proprieSolo il 35,7% degli adulti tra i 25 e i 64 anni prende parte a percorsi di istruzione o formazione (formale o non formale), con un divario di undici punti rispetto alla media europea. I giovani tra i ... adnkronos.com
Formazione specializzata ai giovani per essere assunti nelle aziende del territorio. In diretta “a tu per tu con.. ITS Academy” dalla sede di Olive di Sicilia di Virgilio Asaro facebook