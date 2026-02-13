Tutela figli detenuti | incontro in Provincia per arrivare a protocollo d' intesa

Brindisi, martedì 17 febbraio, alle 10.00, nel salone di rappresentanza della Provincia, si terrà un incontro tra istituzioni per definire un protocollo d’intesa sulla tutela dei figli delle persone detenute, un tema che da tempo richiede soluzioni più efficaci e coordinate.

Pur in presenza di impegno, professionalità e dedizione da parte dell’istituzione penitenziaria e dei servizi, permangono difficoltà strutturali. L'obiettivo è arrivare a una sintesi BRINDISI - È stato convocato per martedì 17 febbraio alle ore 10.00 nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi un incontro interistituzionale col fine di avviare un confronto concreto e operativo per la definizione di un protocollo condiviso a tutela dei figli delle persone detenute presso la Casa Circondariale di Brindisi. L’idea del protocollo nasce dalla constatazione che - pur in presenza di impegno, professionalità e dedizione da parte dell’istituzione penitenziaria e dei servizi - permangono difficoltà strutturali reali, che rendono fragile e discontinua la tutela dei minori coinvolti e le responsabilità genitoriali.🔗 Leggi su Brindisireport.it

