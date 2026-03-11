Carburanti si alzano i prezzi | su la benzina vola il gasolio

I prezzi dei carburanti sono aumentati, con la benzina che ha subito un incremento e il gasolio che ha registrato un rialzo significativo. La crisi in Medio Oriente e il rialzo del prezzo del petrolio sono alla base di questa variazione. Le nuove tariffe si riflettono sulle pompe di tutto il paese, influenzando i costi di trasporto e di vendita.

La guerra in Medio Oriente, la chiusura dello stretto di Hormuz, il rincaro del costo del greggio: sono queste le principali cause dell'aumento del prezzo dei carburanti in Italia. Una crescita costante, temuta fin da sabato 28 febbraio 2026, giorno in cui gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, che si manifestata puntuale e non in piccole proporzioni. A confermarlo è la rilevazione settimanale dei prezzi medi dei carburanti elaborata dal Mase (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica). Tra il 2 e l'8 marzo 2026, infatti, il prezzo medio della benzina è stato di 1,745 euro al litro, dunque di circa 75 millesimi (7,5 centesimi, +4,47%) più alto rispetto alla settimana precedente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Carburanti, si alzano i prezzi: su la benzina, vola il gasolio Articoli correlati Effetto accise sui carburanti, il gasolio supera la benzina: tutti i prezziL'entrata in vigore il primo gennaio delle norme contenute nella manovra (con l'aumento della tassazione sul diesel e la riduzione equivalente di... Caro carburanti: rincaro prezzi per benzina e gasolioDopo gli aumenti scaturiti dalla crisi in Iran, prosegue l’incremento dei prezzi dei carburanti sulla rete italiana. Metano vs GPL: Quale Conviene Veramente #automobile #italia #benzina Aggiornamenti e notizie su Carburanti si alzano i prezzi su la... Temi più discussi: Carburanti, la corsa dei prezzi. Il diesel sfiora i due euro al litro: Gli aumenti non dipendono da noi; Crescono i prezzi della benzina. Confcommercio: Frutto di speculazioni; Carburanti, scatta l’ondata di rincari: diesel ai massimi da un anno e mercati in tensione; Per i prezzi dei carburanti corsa senza fine: Lodigiano a quota 1,895 euro. Benzinai verso lo sciopero? Faib Toscana: Aumento dei prezzi, assurdo scaricare sui gestori il problemaLe parole di Federico Valacchi, presidente dell’associazione di categoria, dopo il rialzo dei carburanti al litro in seguito al conflitto in Iran: Il nostro guadagno non cambia, non c’entriamo con il ... lanazione.it Carburante alle stelle, prezzi sempre più alti. «Subito tagli alle accise o impossibile spostarsi»«Prezzo del carburante alle stelle in pochi giorni, il governo intervenga subito con una detassazione, altrimenti dovremmo dimenticarci delle auto». I consumatori alzano il livello ... quotidianodipuglia.it Dai rincari dei carburanti al referendum l'intervista a @matteosalviniofficial di @annalisafantilli - facebook.com facebook I prezzi dei carburanti schizzano e Giorgia Meloni inonda il web con annunci e video strappalacrime. La sentiamo promettere: "interverremo", "tasseremo gli extraprofitti", rigorosamente al futuro. Ma alla prova dei fatti perde la faccia, perché anche oggi non mu x.com