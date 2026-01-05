Effetto accise sui carburanti il gasolio supera la benzina | tutti i prezzi

L'introduzione delle nuove accise, entrata in vigore il 1° gennaio, ha influenzato i prezzi dei carburanti. La manovra ha previsto un aumento della tassazione sul diesel e una riduzione equivalente su benzina, portando il gasolio a superare la benzina nel costo al distributore. Di seguito, vengono analizzati gli effetti delle norme e i prezzi aggiornati per entrambi i carburanti.

Effetto accise sui prezzi dei carburanti. L'entrata in vigore il primo gennaio delle norme contenute nella manovra (con l'aumento della tassazione sul diesel e la riduzione equivalente di quelle sulla benzina) ha reso il gasolio più caro della verde. Si tratta, riporta Staffetta Quotidiana, della prima prima volta da tre anni a questa parte. Il prezzo medio nazionale del diesel è questa mattina pari a 1,666 euro al litro contro 1,650 euro della benzina. Un'inversione che non si verificava dal 9 febbraio 2023, all'uscita dalla fase più acuta della crisi dei prezzi iniziata con l'invasione russa dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Effetto accise sui carburanti, il gasolio supera la benzina: tutti i prezzi Leggi anche: Incubo caro carburanti: per effetto delle nuove accise, il prezzo del gasolio supera quello della benzina Leggi anche: Accise sui carburanti, da gennaio si cambia. Scende il prezzo della benzina, sale quello del gasolio Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Carburanti ecco l’effetto accise, diesel più caro della benzina; Dal 2026 il gasolio costerà di più; Da gennaio salgono accise sul gasolio. In calo la benzina, minimo dal 2021; Accise, cala la benzina e aumenta il gasolio: ecco l’effetto sui prezzi. Quando Meloni tuonava: «Vanno abolite». Diesel più caro della benzina, l'effetto delle accise sui carburanti: non accadeva da tre anni - L'entrata in vigore il primo gennaio delle norme contenute nella manovra (con l'aumento della tassazione sul diesel e la riduzione equivalente ... msn.com

Incubo caro carburanti: per effetto delle nuove accise, il prezzo del gasolio supera quello della benzina - Per la prima volta da tre anni il gasolio costa più della benzina. lanotiziagiornale.it

Effetto accise sui carburanti, il gasolio costa più della benzina - L’entrata in vigore il primo gennaio delle norme contenute nella manovra (con l’aumento della tassazione sul diesel e la riduzione equivalente di ... msn.com

Aumenti senza freni: a pagare sono famiglie e imprese Dal 1° gennaio 2026 l’aumento delle #accise sta colpendo duramente carburanti, trasporti e beni di prima necessità. Un effetto a catena che pesa su tutti: solo in Campania la stangata è stimata da 300 - facebook.com facebook

Dal 1° gennaio 2026 aumenterà ancora il prezzo del gasolio mentre il prezzo della benzina scenderà, per effetto dell'allineamento delle accise sui carburanti deciso quest'anno x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.