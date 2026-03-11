Carburanti Pichetto Fratin | Ancora difficile fare valutazioni stabili

Il ministro delle imprese e del made in Italy ha dichiarato che è ancora difficile fare valutazioni stabili sui prezzi dei carburanti, sottolineando come gli aumenti siano una preoccupazione diffusa tra gli italiani. Ha aggiunto che la situazione attuale, caratterizzata dal conflitto in corso, influisce sui costi e sulle fluttuazioni del mercato. La discussione riguarda quindi le difficoltà di prevedere l’andamento dei prezzi.

"Preoccupati per gli aumenti? È una preoccupazione generale, di tutti gli italiani ed è legata alle condizioni in cui ci troviamo in questa guerra a due passi". Così il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, all'esterno del Senato. "Chiaro che in questo momento la situazione è talmente convulsa che è difficile fare la valutazione anche per dei provvedimenti", aggiunge il ministro che spiega come "nella sola giornata di ieri c'erano state oscillazioni anche del 20%, in più e in meno sui mercati internazionali". "Se è questa instabilità il motivo per cui il governo non ha fatto ancora un provvedimento ad hoc? Non avrebbe senso " risponde Fratin, secondo cui al momento non si avrebbero "i valori corretti per poter fare le valutazioni".