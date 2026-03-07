Iran Pichetto Fratin | Nessun problema di quantità per i carburanti ma di prezzo

Il ministro italiano ha dichiarato che non ci sono difficoltà nella disponibilità di carburanti, ma il problema riguarda i prezzi. La questione si inserisce nel quadro delle tensioni nel Golfo Persico, che potrebbero portare a costi più elevati per le aziende italiane coinvolte nelle forniture. Finora, non sono state segnalate interruzioni nelle forniture di carburante.

Il conflitto nel Golfo Persico potrebbe esigere un tributo oneroso per le imprese italiane, se dovesse durare a lungo: metterebbe a rischio 27,8 miliardi di euro di export manifatturiero italiano verso i mercati mediorientali e 15,9 miliardi di import di beni energetici, secondo Confartigianato, con possibili ripercussioni sulla crescita e sugli investimenti delle imprese, anche se secondo il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, "non abbiamo problemi di quantità" ma "rimane il problema del prezzo". L'escalation del conflitto aumenta l'incertezza per il sistema produttivo e "potrebbe compromettere la ripresa in corso degli investimenti", avverte Confartigianato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

