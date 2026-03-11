Carburanti | Italia e G7 frenano i rincari con misure urgenti

In Italia e tra i paesi del G7 sono state adottate misure urgenti per frenare i rincari dei carburanti. La decisione arriva in risposta alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e alle incertezze sulla politica energetica mondiale, che hanno provocato un nuovo allarme inflazionistico. Le autorità hanno agito per contenere gli aumenti e garantire stabilità nel settore energetico.

La tensione geopolitica in Medio Oriente e le incertezze sulla politica energetica hanno innescato un nuovo allarme inflazionistico che minaccia l'economia globale. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha lanciato il segnale d'allarme durante il vertice dei ministri finanziari del G7, avvertendo che uno shock dell'offerta richiede risposte diverse rispetto a quelle della politica monetaria restrittiva. I governi europei stanno valutando misure specifiche per contenere i rincari alla pompa, tra cui la revisione delle accise mobili in Italia e controlli straordinari in Francia.