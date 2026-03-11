Carburanti a 1,80€ | Lollobrigida avverte gli speculatori

Il ministro dell’Agricoltura ha partecipato a un’assemblea al Politeama di Palermo e ha rivolto un invito agli operatori del settore a non approfittarsi delle fluttuazioni dei prezzi dei carburanti. Durante l’incontro, ha sottolineato che il costo dei carburanti ha raggiunto 1,80 euro al litro e ha avvertito i soggetti coinvolti di prendere misure contro eventuali speculazioni.

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha lanciato un avvertimento severo durante l’assemblea tenutasi al Politeama di Palermo il 10 marzo 2026. La riunione, convocata dalla Coldiretti, ha affrontato la crisi dei prezzi dei carburanti che sta colpendo duramente le aziende agricole siciliane. Il titolare del dicastero ha chiarito che chi approfitta della situazione per speculare verrà colpito senza riguardo dalle autorità competenti. L’allarme è stato scatenato dall’aumento del costo della benzina e del gasolio, che supera ormai la soglia psicologica dei 1,80 euro al litro nella regione. Questo rincaro pesa sui conti delle imprese agrarie, già provate dalle difficoltà nelle vendite all’estero e dagli effetti del conflitto internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

