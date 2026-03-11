Carabinieri cambia il comandante È il turno del bergamasco Rota

Alla stazione dei Carabinieri di Casina, il maresciallo ordinario Francesco Rota prende il comando. Originario di Bergamo, Rota ha svolto servizio in diverse località italiane, con un’ultima esperienza presso la stazione di Baiso, dove ha trascorso alcuni anni. La nomina segna un cambio di leadership nel reparto, con Rota che assume le funzioni di comandante.

‘Cambio della guardia’ alla Stazione Carabinieri di Casina: assume il comando il nuovo maresciallo ordinario Francesco Rota, che ha accumulato diverse esperienze di servizio in varie località del territorio nazionale, ultima alla Stazione di Baiso dove ha trascorso alcuni anni. Alla Stazione di Casina, da oltre un anno comandata da un giovane dell’Arma, maresciallo Ivan Di Potenza, ora si è insediato ufficialmente il maresciallo ordinario Rota, 28 anni, di origini bergamasche. La nomina, disposta dal Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Enrico Scandone, è giunta su proposta del Comandante Provinciale di Reggio Emilia, Colonnello Orlando Hiromi Narducci, che ha individuato nel giovane sottufficiale le doti professionali e umane necessarie per ricoprire l’incarico di comando della stazione di Casina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

